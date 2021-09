Philips lance Hue Gradient, pour des ambiances lumineuses encore plus abouties

Cette gamme Signe se compose de deux produits : l'un qui figure dans le catalogue sous la rubrique des lampadaires, l'autre que l'on trouve du côté des lampes à poser. Ce dernier modèle, plus petit (57,6 cm de haut) trouvera idéalement sa place sur un meuble, alors que le modèle lampadaire, haut de 1 m 46 environ, est à poser au sol.

La puissance varie également. Comptez 730 lumens à 2 700 K et 1 040 lumens à 4 000 K pour le petit modèle, contre respectivement 1 800 et 2 550 lumens pour le grand. Pour le reste, rien ne change, ou presque. Le lampadaire est proposé en blanc et l'autre en noir. Tous les deux promettent 25 000 heures de durée de vie et sont conçus en aluminium, et non en plastique. Heureusement, au regard de leur prix. En effet, comptez 200 euros pour le Signe Gradient à poser et 300 euros pour la version lampadaire. Des tarifs qui nous semblent très élevés, mais compte tenu de son historique et de son succès dans le milieu, ne faut-il pas finalement se dire que la société sait ce qu'elle fait ?

Nous avons naturellement abordé ce point avec les intéressés, qui nous ont tout simplement affirmé que leurs produits sont particulièrement efficaces, rapides et fiables. Comprenez notamment que les risques de court-circuit sont tout simplement exclus. Sans aller jusque-là, nous ne manquerons pas de vérifier les autres points lors des tests qui devraient débuter en octobre, date de disponibilité des produits.