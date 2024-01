CES 2024 : LG OLED M4, G4, C4 et B4, on vous dit tout sur ces nouveaux téléviseurs OLED

On peut donc s’attendre à des performances similaires à celles du LG G4 qui sera lui aussi doté des dalles OLED Meta avec Brightness Booster Max. LG évoque un pic lumineux 150 % plus important qu’un LG B4, sans toutefois annoncer de chiffres précis. On peut néanmoins s’attendre à ce que le pic lumineux des LG M4 et G4 surpassent celui des téléviseurs OLED de 2023. C’est d’autant raisonnable de le penser que LG a évoqué la fonctionnalité Peak Highlighter lors d’une conférence donnée à la presse en amont du CES. Celle-ci permettrait d’apporter plus d’éclats et de précisions dans les hautes lumières sur de petits objets et il serait ainsi possible d’obtenir une luminosité particulièrement élevée en évaluant le pic lumineux sur des mires blanches qui occupent 3 % de l’écran. Un autre élément fait son apparition avec le Highlighter Color, il s’agirait de récupérer le plus de couleurs possibles dans les hautes lumières et de gommer par conséquent un point faible des dalles W-OLED qui se sont notamment vu bousculer par le QD-OLED de Samsung Display de couverture colorimétrique.