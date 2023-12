CES 2024 : LG présentera CineBeam Cube, un picoprojecteur 4K

Côté logiciel, et sans surprise, WebOS 6.0 sera aux manettes. Il s'agit de la version employée sur les téléviseurs de LG depuis environ deux ans. Elle ne fait pas forcément que des heureux (notamment en raison de son ergonomie perfectible et des encarts publicitaires inclus dans l'interface), mais pour un picoprojecteur, ce système fera l'affaire. Il permet en effet d'installer et d'utiliser facilement la plupart des applications de streaming et les principaux services attendus sur ce type de produits.

Prometteur à plus d'un titre, mais encore mystérieux, LG CineBeam Cube pourrait concurrencer efficacement les picoprojecteurs chinois sur un marché toujours assez clairsemé. On ignore toutefois son prix, mais nul doute que LG devrait communiquer sur ce point durant le CES. Patience, donc.