LG dévoile ses nouveaux vidéoprojecteurs pour de vraies séances cinéma à la maison

C’est officiel, LG vient de lever le voile sur deux nouveaux modèles de vidéoprojecteurs embarquant chacun une résolution 4K (3840 x 2160 pixels) : le HU715Q et le HU710P. Ces deux modèles se présentent comme les plus performants de la marque LG et laissent présager d'une qualité d’image encore jamais vue au sein de la gamme CineBeam. Ils promettent notamment une meilleure gestion des contrastes ou encore un alignement horizontal et vertical simplifié.