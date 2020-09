Optoma dévoile le CinemaX P2, un vidéoprojecteur 4K laser avec barre de son intégrée

L'appareil assure 3 000 lumens de luminosité. Il repose sur une projection laser promettant une résolution 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) dans une diagonale comprise entre 85 et 120 pouces (soit une diagonale d'environ 3 mètres au maximum) et un contraste de 2 000 000:1. Concernant ce dernier, Optoma déclare d'ailleurs que le P2 offre « 25% de contraste en plus et des performances de couleurs plus vibrantes » que le P1.