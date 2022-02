SFR lance une offre qui associe Box et projecteur vidéo : Clubic vous livre les détails

Après avoir lancé des offres associant box et téléviseur en 2020 puis box et PS5 l'an dernier, SFR surprend encore une fois son monde en dévoilant une proposition box et projecteur vidéo. Cette nouvelle offre, couplant donc la souscription d'un abonnement internet à l'achat d'un projecteur vidéo, est menée en partenariat avec Samsung et son dernier projecteur portable au look franchement atypique, The Freestyle (oui, oui, c'est son nom).