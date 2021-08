SFR : avec une offre cumulant Box et PS5, l'opérateur veut séduire pour la rentrée

« Après avoir lancé la première offre associant une Box et une TV, SFR facilite une nouvelle fois l’équipement des Français et innove avec la commercialisation d’une box couplée à la PS5. Avec cette offre unique, SFR fait bénéficier aux gamers, comme à tous les Français, du meilleur de la technologie et délivre une expérience de jeu optimale grâce à l’association de la puissance de la Fibre, de la SFR Box 8 et de la PS5 », a réagi Grégory Rabuel, le président-directeur général de SFR.