SFR va alimenter ses sites 5G en énergie renouvelable, mais comment ?

SFR a d'ores et déjà précisé que tous les sites 5G rattachés à ses activités seront alimentés en énergie renouvelable. « Une mesure innovante et initiée avec la ville de Lille qui permet de concilier le développement économique du territoire et le respect de l'environnement », a salué le directeur général de SFR, Grégory Rabuel.