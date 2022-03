LG OLED et QNED 2022 : les prix se confirment en France avec les précommandes

On peut encore s’attendre à quelques surprises concernant la tarification, notamment à une baisse de prix sur les plus grandes diagonales en haut de la gamme avec les LG OLED G2 ET Z2, comme nous l’avions annoncé dans notre article précédent. Finalement, ce sont les modèles les plus populaires auprès du grand public qui subissent cette augmentation, une hausse qui parait inévitable en raison des périodes successives que les industries viennent de traverser, en particulier dans l’électronique pour qui la pénurie de composants reste d’actualité.