CES 2024 : Avec MyView, LG se lance dans le moniteur 4K connecté et "intelligent"

L’utilisateur pourra ainsi accéder à un grand catalogue d’applications, qui comprend évidemment les services de streaming les plus populaires (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.), mais aussi des outils de productivité tels que Google Calendar et Microsoft 365. En outre, MyView embarque Bluetooth et Wi-Fi, pour la connexion à des périphériques et à internet. Les protocoles Apple AirPlay 2 et Miracast sont également de la partie pour profiter de la mise en miroir d’un smartphone ou autres appareils compatibles. Enfin, il est également possible d’appairer une webcam Full HD amovible aux écrans MyView.