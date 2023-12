CES 2024 : de nouvelles gammes TV LG QNED arrivent avec de très grandes diagonales

Ne comprenant que deux références avec des diagonales de 75 et de 86 pouces (75QNED99T et 86QNED99T), la série QNED99T se place comme le nec plus ultra du téléviseur Mini-LED. Celle-ci reprend la majorité des éléments de la gamme QNED90T, mais se distingue surtout par sa dalle 8K UHD (100 / 120 Hz).



On y retrouve bien sûr la technologie NanoCell pour obtenir une palette de couleurs large et précise, associée à la technologie QNED Color Pro. On y retrouve le processeur Alpha 9 Gen 7 avec de nouvelles fonctionnalités, notamment grâce à l’intelligence artificielle (AI Picture Pro) qui s’exécute sur de nombreux éléments enfin d’apporter plus de réalisme et de naturel à l’image, mais aussi avec une Dynamic Tone Mapping qui devrait renforcer la qualité du rendu avec les sources HDR. Pour rappel, les téléviseurs LG supportent l’HDR10 et le Dolby Vision. Enfin, la fonction Brightness Booster fait également son apparition, ainsi que l’AI Super Upscaling qui promet une mise à l’échelle des contenus encore plus qualitative qu’auparavant. Du côté du son, les fonctions Dynamic Sound Booster et AI Clear Sound (son surround virtuel 9.1.2 canaux) sont au programme.