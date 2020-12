L'écran du nouveau téléviseur QNED de LG sera constitué de 30 000 Mini LED

Jusqu'ici, les meilleurs téléviseurs LCD reposaient sur le Full Array Local Dimming (FALD). Avec le QNED, nous basculons encore un peu plus vers le premium et l'on peut s'attendre à des résultats et des performances qui se rapprochent encore un peu plus de ce qu'offre l'OLED.

LG précise d'ailleurs à ce sujet qu'il considère toujours l'OLED comme étant la meilleure technologie grand public actuellement et qu'il représente toujours le très haut de gamme des téléviseurs de la marque.

Le QNED sera incorporé à certains téléviseurs 8K et 4K premium de LG en 2021. Dans les prochains jours, il faut s'attendre à ce que Samsung présente à son tour un équivalent au QNED de son concurrent.