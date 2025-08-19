Alors que la saison 2025-2026 vient de débuter dans plusieurs pays européens, LaLiga en rajoute une couche avec une nouvelle campagne de sensibilisation contre le piratage sportif.
Son message, direct et menaçant, vise les utilisateurs de flux IPTV illégaux : « Vous regardez du foot piraté ? Ils s’occupent de vous. » Une formule choc qui entend alerter sur les risques bien réels liés à ces pratiques.
Un discours axé sur la peur
Avec le coup d'envoi des principaux championnats de football, y compris la Ligue 1 le week-end dernier, les campagnes antipiratage reprennent eux-aussi de plus bel. LaLiga a ainsi diffusé une vidéo mettant en scène une série de menaces numériques, du piratage de compte bancaire au vol d’identité, en passant par la récupération de mots de passe…
Le message se veut limpide, à savoir que selon LaLiga, accéder à un match via une plateforme IPTV illégale revient à ouvrir grand la porte aux cybercriminels. La campagne affirme même que plus de 50 % des virus en ligne proviendraient de services pirates – un chiffre difficile à vérifier, mais utilisé ici pour renforcer l’impact du message.
Ce type de campagne n’est évidemment pas nouveau. Depuis plusieurs années, les ayants droit multiplient les campagnes anti-piratage, en insistant moins sur l’illégalité du geste que sur ses conséquences pour les utilisateurs. L’IPTV pirate n’est ainsi plus seulement perçue comme une entorse au droit, mais comme une menace directe pour la vie privée et la sécurité numérique.
L’IPTV illégale dans le viseur
Le cœur de la cible, ce sont ces abonnements illégaux qui donnent accès, pour quelques euros par mois, à des centaines de chaînes payantes, dont celles diffusant les grands championnats européens. Ces services sont faciles d’accès, souvent bien présentés, et largement diffusés sur les réseaux sociaux ou via des revendeurs.
Pour mettre en avant les risques encourus en regardant des flux piratés, LaLiga s'est appuyé sur des partenaires comme Europol ou Interpol pour légitimer son message, tout en incitant les spectateurs à privilégier les offres officielles.
Si le message a l'intérêt d'être clair, son efficacité reste à prouver. Les campagnes anxiogènes de ce type peuvent susciter la méfiance, mais les premiers commentaires de la vidéo sur YouTube mettent davantage en doute les motivations réelles de LaLiga, accusée de protéger avant tout ses intérêts commerciaux.
Reste que le piratage IPTV représente aujourd’hui un enjeu majeur pour les diffuseurs de compétitions sportives. En France, en Espagne et ailleurs, les autorités redoublent d’efforts pour faire tomber les réseaux illégaux et tentent, en allant toujours plus loin, de s'en prendre aux intermédiaires techniques (DNS, VPN, etc.), ou encore aux utilisateurs, comme c'est d'ailleurs déjà le cas en Espagne et en Italie.
Quoiqu'il arrive, tant que l’offre officielle restera chère ou morcelée (souvent les deux), les alternatives pirates continueront de séduire une partie du public.