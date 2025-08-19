Roger_Pimpon

Ce rapprochement qui est fait très souvent avec les plateformes de musique n’est pas pertinent. Produire de la musique aujourd’hui ne coûte presque rien (hors classique). Fort heureusement car ceux qui la produisent l’offrent aux plateformes pour rien. La majorité ne touche rien (le modèle User Centric pourrait répondre à ce problème. Mais la répartition alors serait si défavorable aux plus riches que les plateformes seraient probablement contraintes de revoir à la hausse leur abonnement pour les satisfaire. J’écris ceci, je pense pour ma part qu’il y a bien suffisamment d’argent qui circule globalement (chiffre d’affaire de la musique en France pas loin d’un milliard d’euros pour 2024 : il y a de quoi payer quelques salaires)).

Des studios offrant leur production à des plateformes pour rien … le modèle ne tient plus. Notons que les plateformes video ont longtemps offert leur service à perte (ce qui devrait être interdit) pour gagner la course au quasi monopole … pour ensuite basculer leur tarif vers un régime économique plus confortable (le client alors hurle au scandale alors que le scandale, c’était la phase précédente).

J’écris ceci, mais après, pour le sport (certains) comme pour le cinéma, diviser par dix les salaires de leurs acteurs au sens large ne les empêcherait pas de vivre. Là aussi les sommes d’argent qui circulent sont honteuses. On devrait peut être commencer par là. Une vraie transparence sur les revenus générés et la façon dont ils répartis.