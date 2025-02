La plateforme en elle-même permettait l'accès illégal aux matchs de LaLiga et à d'autres compétitions sportives internationales via des flux issus de diffuseurs comme ESPN, Movistar, DAZN, Sky Sports, Ziggo ou BeIN Sports. Le site web de DuckVision, qui a attiré plus de 200 000 visiteurs uniques en janvier 2025, fonctionnait en complément d’un système IPTV et Ace Stream, facilitant la diffusion en direct des rencontres. Par ailleurs, la promotion des services se faisait sur Telegram, où un canal dédié comptait plus de 13.800 abonnés.