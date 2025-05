jhackp

Quand comprendront-ils que non, ce n’est pas de l’argent qu’ils perdent ? Mais que les gens en ont marre de devoir payer de plus en plus pour amazon, netflix, bein, canal, canal sport… RMC, dazn, canal foot, canal live, apple, spotify, etc…

Si on veut regarder juste la F1, il faut canal ET canal sport… même si on n’est pas intéressé par leurs séries ou films. Moi, je comprends les fraudeurs.