Le prochain James Bond prend forme, et les rumeurs n’en finissent pas de circuler. Selon plusieurs médias américains, Jeff Bezos chercherait à imposer sa femme Lauren Sanchez comme la nouvelle James Bond Girl. L’homme de 61 ans a épousé l’ancienne présentatrice et pilote d’hélicoptère en juin dernier, lors d’une cérémonie très suivie à Venise où assistaient Leonardo DiCaprio et George Clooney. Depuis, il aurait exprimé sa volonté de la voir apparaître à l’écran dans la saga 007.

Depuis que Daniel Craig a quitté le rôle en 2021 après quinze ans de service, les spéculations autour du futur du personnage se multiplient. La réalisation a été confiée à Denis Villeneuve, connu pour « Blade Runner 2049 » et « Dune ». Si l’identité du prochain agent reste un secret, le futur casting féminin attire autant l’attention, car le mari milliardaire de Lauren Sanchez détient désormais le studio MGM et la licence.