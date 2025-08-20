Marié depuis juin à Lauren Sanchez, Jeff Bezos veut désormais lui offrir une place de choix dans la saga James Bond. Grâce au rachat de MGM par Amazon pour 8,45 milliards de dollars, le fondateur d’Amazon dispose d’un pouvoir inédit sur la franchise 007. Le nom de sa femme circule désormais pour le prochain film dirigé par Denis Villeneuve.
- Jeff Bezos, propriétaire d’Amazon ayant racheté MGM en 2022, chercherait à imposer Lauren Sanchez dans la saga James Bond.
- La femme de Bezos, sans expérience d’actrice principale, est évoquée comme candidate pour un rôle féminin majeur dans Bond 26.
- Le film, dirigé par Denis Villeneuve et visé pour 2027, voit aussi Sydney Sweeney citée parmi les autres prétendantes.
Le prochain James Bond prend forme, et les rumeurs n’en finissent pas de circuler. Selon plusieurs médias américains, Jeff Bezos chercherait à imposer sa femme Lauren Sanchez comme la nouvelle James Bond Girl. L’homme de 61 ans a épousé l’ancienne présentatrice et pilote d’hélicoptère en juin dernier, lors d’une cérémonie très suivie à Venise où assistaient Leonardo DiCaprio et George Clooney. Depuis, il aurait exprimé sa volonté de la voir apparaître à l’écran dans la saga 007.
Depuis que Daniel Craig a quitté le rôle en 2021 après quinze ans de service, les spéculations autour du futur du personnage se multiplient. La réalisation a été confiée à Denis Villeneuve, connu pour « Blade Runner 2049 » et « Dune ». Si l’identité du prochain agent reste un secret, le futur casting féminin attire autant l’attention, car le mari milliardaire de Lauren Sanchez détient désormais le studio MGM et la licence.
Jeff Bezos pousse Lauren Sanchez sous les projecteurs
Amazon a acquis MGM en 2022 pour un peu plus de 8,4 milliards de dollars. Ce rachat s’accompagne d’un contrôle créatif sur une partie des futures productions, dont la saga Bond. Le projet personnel de Jeff Bezos est loin d'être une lubie.
D’après OK! Magazine, le site de presse people américain, qui n'a rien de l'hebdomadaire innocent français des années 70 / 80, « Jeff veut la voir à l’écran, un point c’est tout », explique une source hollywoodienne. Le fondateur d’Amazon disposerait de toute l’influence nécessaire pour appuyer cette décision. Lauren Sanchez n’a pourtant pas de passé solide en tant qu’actrice. Elle a mené une carrière dans les médias, a volé comme pilote et créé une société spécialisée dans les vues aériennes. On lui doit des participations discrètes dans des productions comme « Dunkerque » ou « Miss Bala », mais jamais devant la caméra dans un rôle principal.
Cette différence de parcours fait franchement douter dans le milieu du cinéma. Des voix s’élèvent sur son absence de présence scénique. D’autres estiment que le poids financier d’Amazon et la volonté de Jeff Bezos suffisent à faire passer le choix. Le milliardaire avait d’ailleurs déjà pris la parole sur X, en demandant directement à ses abonnés quel acteur pourrait succéder à Daniel Craig.
Une façon de montrer que le contrôle créatif lui appartient désormais pleinement.
Un casting encore en discussion
Le nom de Lauren Sanchez circule aux côtés d’autres candidates évoquées par la presse spécialisée. L’actrice américaine Sydney Sweeney, proche de Denis Villeneuve, fait figure de favorite alternative. Elle entretient des liens réguliers avec le réalisateur, ce qui n'est pas de nature à calmer les rumeurs.
Les communautés de fans suivent le moindre indice, d’autant que James Bond fait partie des franchises les plus attendues. Le rôle de 007 attire aussi les pronostics. Jacob Elordi, Tom Holland et Harris Dickinson sont régulièrement mentionnés par Variety comme candidats potentiels. Le prochain film, parfois désigné comme James Bond 26, devrait sortir en 2027 selon les plans de la production. La discussion sur le casting n'est pas vaine, car elle détermine la direction artistique de l’ensemble du projet.
Au moment de l’acquisition de MGM, Amazon a précisé dans son communiqué du 17 mars 2022 que le catalogue intégrait plus de 4 000 films et 17 000 séries. Dans cette collection figurent des franchises historiques comme Rocky, La Panthère rose ou The Handmaid’s Tale. Après sa conquête de l'espace, Jeff Bezos arrivera-t-il à faire de sa femme une étoile ?