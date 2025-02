AtomosF

« Alexa, vitrine grand public d’une ambition industrielle »

Pendant ce temps tu poses une question très très simple à Alexa, et elle te répond à coté de la plaque… en anglais ?! On n’est pas loin du niveau 0 de l’IA et à peine au dessus en terme de reconnaissance vocale.

Alors bon, un vrai progrès serait bienvenu.