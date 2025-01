Aujourd'hui, quand on est un grand patron américain, il ne vaut mieux pas être critique de Donald Trump. Et ce, même quand on ne le suit pas dans une de ses initiatives.

C'est ce que l'on a ressenti lors d'un entretien accordé par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, à la CNBC. À cette occasion, il a été interrogé par le journaliste sur le projet Stargate, et sur l'incroyable somme qui l'accompagne, à savoir les 500 milliards de dollars.

Satya Nadella a semble-t-il été pris au dépourvu, et après avoir balbutié, a préféré tout simplement esquiver la question pour parler des investissements que Microsoft avait prévus dans l'intelligence artificielle.