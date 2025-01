L'intelligence artificielle est sûrement la technologie la plus importante pour les 20 prochaines années. Autant dire que les grandes puissances ne veulent pas rater le coche, et surtout pas les États-Unis. On n'est donc pas étonné du projet Stargate, qui devrait mettre 500 milliards de dollars sur la table pour développer durant quatre ans des infrastructures dédiées à l'IA sur le territoire américain. Mais si cette somme a de quoi fasciner, elle ne serait peut-être pas aussi si réelle que ça. C'est l'avis d'Elon Musk.