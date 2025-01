La Chine et les États-Unis sont des rivaux dans de nombreux domaines technologiques. Et si les USA veulent garder leur avance, ils ne doivent pas se contenter de multiplier les sanctions contre l'empire du Milieu, mais aussi continuer à avancer rapidement. Et c'est ce qui devrait arriver avec Stargate, si l'on en croit les déclarations de Sam Altman.

Intervenant à l'occasion de la conférence de presse suivant l'annonce, il a expliqué qu'il s'agissait pour lui « du projet le plus important de cette époque. » Avec ces 500 milliards de dollars sur la table, il y a pour lui enfin l'opportunité de monter plus haut. « Cela signifie que nous pouvons créer l'IA et l'IA générale aux États-Unis » a-t-il ajouté.