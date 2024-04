Nom de code Stargate : Microsoft et OpenAI seraient en train de concevoir un super ordinateur dédié à l'IA

Le partenariat Microsoft-OpenAI est sûrement une des alliances économiques les plus fécondes de ces derniers temps. Et on vient d'en avoir encore la preuve avec les nouveaux renseignements qui viennent de nous être fournis par le média The Information.

D'après ce média, les deux entreprises souhaitent mettre au monde un nouveau superordinateur basé sur l'intelligence artificielle, pour lequel un investissement pouvant aller jusqu'à 100 millions de dollars serait consenti. Preuve du caractère potentiellement exceptionnel du produit à venir, ce projet a pour nom « Stargate », la porte des étoiles. Un nom très connu par les amateurs de science-fiction, puisqu'il était celui de la série dans laquelle un portail extra-terrestre permettait à l'armée américaine de voyager instantanément à travers la galaxie.