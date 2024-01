ChatGPT : GPT-5 devrait permettre de générer... des vidéos !

Quand on l'interrogeait l'été dernier sur GPT-5, Sam Altman avait tendance à vouloir calmer les ardeurs du public, en expliquant qu'il allait falloir être patient, et que beaucoup de travail était encore à faire.

Le changement de ton était palpable lors du passage du patron d'OpenAI dans le podcast Unconfuse me with Bill Gates. Car Sam Altman a profité de cette occasion pour nous en dire plus sur GPT-5. Selon ses dires, le modèle de langage sera « entièrement multimodal », et « prendra en charge la parole, l'image, du code et la vidéo. »