IA : Amazon met le paquet sur Olympus, prêt à écraser tous ses concurrents, dont ChatGPT

La bataille au modèle de langage étendu (LLM) le plus fort du monde est lancée, et Amazon compte bien la remporter. Le géant du e-commerce investit à tour de bras dans la formation d'Olympus, qui se destine à concurrencer OpenAI et son ChatGPT, mais aussi Bard et Grok. Amazon aime et utilise déjà l'IA générative : il lui faut désormais son propre modèle.