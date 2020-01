Le film Uncharted reporté à mars 2021

Un planning chargé

Source : Deadline

Nouveau changement de programme pour le film. Après le départ il y a quelques semaines du réalisateur Travis Knight , probablement remplacé par Ruben Fleischer (), l'adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo voit sa date de sortie repoussée, du 18 décembre 2020 au 5 mars 2021, apprend-on dans les colonnes de Deadline.Ce report de trois mois et demi serait probablement lié au planning chargé de Tom Holland, amené à jouer dans son troisième Spider-man () lui aussi attendu dans le courant du cru 2021.Les aventures de Nathan Drake projetées au cinéma devront donc patienter un poil plus de temps que prévu, au détriment des fans les plus invétérés qui attendent de pied ferme sa sortie.