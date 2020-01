Lucasfilm repousse la série Star Wars centrée sur Obi-Wan Kenobi pour améliorer le scénario

Credits : Lucasfilm / Disney

La série subitement mise sur pause dans l'attente d'une nouvelle trame narrative

Source : The Hollywood Reporter

Quand on parle de Star Wars aujourd'hui, on a tendance à plus évoquer les problèmes de tournage et de production que les films en eux-mêmes. Et après un épisode 9 décevant et critiqué, c'est au tour de la série consacrée à Obi-Wan Kenobi d'être au cœur de l'actualité.The Hollywood Reporter indique que Lucasfilm a mis en pause la production du programme destiné à Disney+ pour une durée indéterminée. La décision a été prise très brusquement puisque les équipes sont déjà aux studios anglais de Pinewood et devaient commencer le tournage dans les prochaines semaines.La faible qualité des scénarios serait au cœur de ce report. Kathleen Kennedy, Présidente de Lucasfilm, aurait jugé que les scripts étaient trop proches de The Mandalorian , la première série Star Wars sortie en novembre aux États-Unis. Alors que le chasseur de primes protège le désormais culte Baby Yoda aurait raconté comment le chevalier Jedi protégeait le jeune Luke Skywalker, grandissant alors sur Tatooine.Lucasfilm cherche donc de nouveaux auteurs et pourrait baisser le nombre d'épisodes à quatre au lieu de six initialement prévus. Ewan McGregor reste malgré tout attaché au projet ainsi que la réalisatrice Deborah Chow.