Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor reprend son rôle historique pour Disney+

© Twitter @Disney

Obi-Wan Keno « Oui »

Au-delà de la certitude, aucune information n'a pu filtrer

Hello there! Just announced at #D23Expo: Ewan McGregor will reprise his role as Obi-Wan Kenobi in a new original series, coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/JqECodFXbW — Disney (@Disney) August 24, 2019

Source : TWDC

L'expositionédition 2019 était particulièrement attendue cette année. La raison ? Vous la connaissez déjà si vous êtes un ou une fidèle de Clubic. Il s'agit bien entendu du lancement de, la plateforme de streaming du géant du divertissement, épine du pied désignée de Netflix et d'Amazon Prime. Et celle-ci va sans aucun doute bénéficier des annonces faites lors de la D23 Expo, parmi lesquelles celle de l'arrivée prochaine d'une nouvelle série Lucasfilm, qui placera le célèbreau centre des débats.Invité sur la scène de la D23 à répondre à la question liée à, son interprète emblématique, l'Écossais, s'est fendu d'unqui a charmé l'assistance et les spectateurs, qui n'attendaient que cette unique réponse, pour enfin être récompensés de leur attente.Il faut dire qu'il n'aura pas fallu être pressé pour enfin être témoin de cette annonce. La troisième et dernière apparition du mentor de Luke Skywalker remonte à 2005, dans, dernier volet de la prélogie débutée en 1999.Les aventures d'Obi-Wan Kenobi sur Disney+ ne prendront pas la forme d'un film, comme cela était pressenti, mais d'à l'instar de, dont la bande-annonce vient d'être dévoilée et qui est consacrée au non moins célèbre chasseur de primes Boba Fett. Le coup d'envoi de cette dernière sera d'ailleurs donné en même temps que le lancement de la plateforme, le 12 novembre prochain.Comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours, Disney+ ne sera lancé que dans 5 pays le 12 novembre . Pour l'arrivée du service en France, il faudra donc encore patienter, même si tout ne semble être qu'une question de mois.Concernant la série annoncée autour du chevalier jedi Obi-Wan Kenobi, aucune information n'a pour le moment été divulguée par Lucasfilm et The Walt Disney Company, mais l'histoire devrait théoriquement se dérouler après le snip-off (raté) de Solo.