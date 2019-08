C’est officiel : Disney+ ne sera pas disponible au lancement en France

© Disney

Disney+ : lancement dans cinq pays le 12 novembre

Amazon laissé de côté

Source : Deadline

Et on s'y attendait : lan'en fait pas partie. Les Pays-Bas sont d'ailleurs le seul pays européen qui pourra profiter de la plateforme lors de son lancement en novembre.a annoncé hier que le Canada, les Pays-Bas, l'Australie et la Nouvelle-Zélande rejoindraient les États-Unis au rang des premiers pays à pouvoir profiter delors de son lancement, le 12 novembre prochain. Du moins pour les deux premiers, l'Australie et la Nouvelle-Zélande devront patienter jusqu'au 19 novembre.Le site spécialisé Deadline affirme cependant que Disney estLe groupe a aussi officialisé les tarifs de son service. Au Canada, Disney+ sera facturé 9 $CAD par mois, ou 90 $CAD par an. Aux Pays-Bas, ce sera 7 €/70 €. L'Australie affiche quant à elle 9 $AUD/90 $ et la Nouvelle-Zélande 10 $NZD/100 $.Disney+ sera accessible via un certain nombre de plateformes. Apple TV, Xbox One, PlayStation 4, mais aussi les dongle Google Chromecast et son homologue de chez Roku. Le Firestick d'Amazon est par contre absent de la liste,, dont une rumeur affirmait pourtant qu'elle supporterait le service de Disney.Néanmoins, les choses ont encore le temps d'évoluer d'ici le lancement de la plateforme, dont le catalogue — rappelons-le — inclura dès sa sortie la série Star Wars The Mandalorian , l'intégralité des films Marvel, Pixar et bien d'autres.