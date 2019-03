Tous les films Disney seront sur le service Disney +, et nulle-part ailleurs

Les Mondes de Ralph 2 © Disney

Les 57 classiques d'animation Disney au grand complet

La fin de la politique de rareté à l'heure de l'explosion du streaming

La multiplication des abonnements, un risque pour toute l'industrie ?

Bob Iger, PDG de Disney, a confirmé à ses actionnaires ce que tout le monde pressentait depuis l'annonce de l'ouverture d'une plateforme dedédiée aux productions du groupe. L'entreprise aux grandes oreilles va capitaliser sur son immense catalogue et proposer l'intégralité des productions à ses abonnés.», a annoncé Bob Iger. «».Cette annonce concerne à la fois les derniers films produits par les studios Disney, de Marvel Studios à Star Wars en passant pas les récents Pixar et les remakes comme les prochains Aladdin ou le Roi Lion, mais aussi desEn proposant l'intégralité du catalogue à ses abonnés, Disney met fin au système appelé en interne « Vault ». Depuis des dizaines d'années, le géant du divertissement a mis en place une politique de rareté consistant à proposer des ressorties exceptionnelles de ces plus grands films d'animation, que ce soit en DVD, Blu_ray ou à la faveur d'un passage en salles.Il est impossible de trouver aujourd'hui à laet même à la vente des films comme Cendrillon, Aladdin ou la Belle au Bois Dormant sur des plateformes decomme iTunes. Une fois les stocks épuisés, les supports vidéo ne sont pas réédités jusqu'à la prochaine sortie, empêchant le public de voir ou revoir ces films mais participant à créer l'évènement à chaque nouvelle sortie.Disney considère aujourd'hui que cette stratégie n'est plus adaptée aux usages contemporains et à la montée en puissance des sites de streaming, Netflix en tête. En officialisant la mise à disposition de son catalogue aimé de tous, Disney abat sa plus belle carte et peut espérer engranger de nombreux abonnés, désireux de retrouver les classiques de leur enfance.C'est également une mauvaise nouvelle pour les consommateurs qui, pour profiter de l'immense catalogue d'un mastodonte incontournable comme Disney, devront souscrire à un nouvel, en plus de ceux à Netflix ou Amazon Video. Avec le risque de lasser les clients de l'une ou l'autre de ces plateformes, fatigués de rajouter régulièrement une nouvelle dépense mensuelle pour leurs loisirs.