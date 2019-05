Star Wars : après l'échec de Solo, Lucasfilm abandonne les spin-off

Le risque de l'échec commercial

« Vous ne pouvez pas transformer cela en une production à la chaîne »

Source :Vanity Fair

Les bons scores de, premier spin-off, avaient poussé la maisonà envisager plusieurs films dérivés. Il faut dire qu'en franchissant la barre du milliard de dollars de recettes (plus de 5 millions d'entrées en France), il y avait de quoi être tenté.Un peu plus d'un an et demi plus tard,, se plongeait dans la jeunesse du plus célèbre contrebandier de la galaxie, sans son acteur historique certes, mais avec la présence de la superstar. Avec400 millions de dollars de recettes au box-office, on pouvait alors parler d'échec. Un échec narratif faisant poindre un problème de taille pour Star Wars :, ce que les fans ne supporteraient pas.Alors qu'uneverra le jour en 2022 portée par les créateurs et auteurs de Game of Thrones, David Benioff et D. B. Weiss,a décidé de garder les pieds sur terre, et d'éviter cette fois tout échec commercial.», a déclaré sa présidente, dans unedonnée àNous pouvons respirer... Mais l'arrivée prochaine depourrait bien tenter The Walt Disney Company de relancer la machine, sous forme de séries notamment. En espérant que le géant américain décide de faire primer la qualité sur les billets...