"Star Wars : Galaxy's Edge" est enfin ouvert en Californie, et le résultat est impressionnant

La Californie, avant la Floride puis... Paris

Montez à bord du Faucon Millenium

Source : Disneyland Resort

Ça y est, le plus grandde l'histoire deest ouvert !a officiellement été inauguré le 29 mai au soir à, le parc californien de la société, en présence de « Bob » Iger, le président de, et de plusieurs gloires de la saga légendaire, parmi lesquelles(Luke Skywalker),(Lando Calrissian),(Monsieur Star Wars) et Han Solo, le vrai ...).En attendant l'ouverture de sa version « floridienne » à Orlando le 29 août puis de sa version parisienne entre 2022 et 2025, c'est le resort de, de l'autre côté des États-Unis, qui a l'honneur d'être. Et les visiteurs ne sont pas au bout de leurs surprises.Disney a imaginé cetel qu'il puisse plonger les «» dans l'universcomme si ce dernier était bel et bien réel, avec plusieurs attractions, boutiques et restaurants, dont une version aussi splendide que stupéfiante de la célèbre Cantina,comme on dit outre-Atlantique. L'immense, qui s'étend sur 5,5 hectares et qui aura nécessité quatre années de travaux, représente la, située dans la bordure extérieure.Le clou du spectacle se jouera dans une attraction totalement inédite,qui, comme son nom l'indique, vous permettra de, tels Chewbacca et Han Solo en leur temps. Une prochaine attraction futuriste,, ouvrira plus tard cette année et plongera les visiteurs en plein cœur d'une bataille entre le Premier Ordre et la Résistance.Outre les attractions, boutiques et restaurants - ou encore des toilettes et mêmes des poubelles thématisées -, qu'il est possible de visiter, trône au centre de la zone, au sein de laquelle l'immersion promet d'être totale. Il ne sera ainsi pas impossible de croiser des créatures issues de l'univers Star Wars, mais aussi des héros de la licence, tout comme quelquestoujours bien attentifs.Si vous atterrissez sur, il vous sera toujours possible de vous reposer à bord d'un vaisseau spatial plus vrai que nature, avec une vue sur l'espace au sein d'un tout nouvel hôtel.