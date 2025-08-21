La réaction ne s’est toutefois pas faite attendre. Le développeur à l’origine du projet a relancé son outil sous le nom de "EeveeSpotify Reborn". Cette nouvelle version propose les mêmes fonctionnalités… avec une différence importante : les fichiers IPA contenant le code de Spotify n’y sont plus inclus.



Concrètement, ce sont désormais les utilisateurs qui doivent appliquer eux-mêmes le patch à l’application Spotify. Une manière pour le développeur d’alléger sa responsabilité légale, en déplaçant le risque vers l’utilisateur final. Ce changement suffit-il à rendre le projet légal ? Rien n’est moins sûr. Même si le dépôt ne contient plus directement de code protégé, Spotify peut encore invoquer les dispositions anti-contournement du DMCA, qui sanctionnent les outils facilitant l’accès illégal à du contenu protégé.