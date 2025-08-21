Depuis plusieurs années, Spotify lutte contre une catégorie bien particulière d’outils : les applications modifiées qui permettent d’accéder aux fonctionnalités Premium sans abonnement.
La dernière bataille en date illustre parfaitement ce jeu du chat et de la souris qui oppose la plateforme de streaming à certains développeurs, en l'occurrence ici un outil iOS connu sous le nom de "EeveeSpotify".
Spotify protège son catalogue
Récemment, Spotify a obtenu le retrait d’EeveeSpotify, un tweak iOS populaire qui permettait aux utilisateurs d’écouter de la musique sans publicité, de lancer n’importe quel titre à la demande et d’accéder aux paroles, le tout sans payer l’abonnement Premium. Distribué sur GitHub, l’outil intégrait directement du code protégé de Spotify sous forme de fichiers IPA précompilés.
En invoquant une violation claire du droit d’auteur, Spotify a saisi le DMCA et obtenu la suppression du dépôt ainsi que de plusieurs centaines de copies, ou forks, de ce petit outil.
Le chat et la souris !
La réaction ne s’est toutefois pas faite attendre. Le développeur à l’origine du projet a relancé son outil sous le nom de "EeveeSpotify Reborn". Cette nouvelle version propose les mêmes fonctionnalités… avec une différence importante : les fichiers IPA contenant le code de Spotify n’y sont plus inclus.
Concrètement, ce sont désormais les utilisateurs qui doivent appliquer eux-mêmes le patch à l’application Spotify. Une manière pour le développeur d’alléger sa responsabilité légale, en déplaçant le risque vers l’utilisateur final. Ce changement suffit-il à rendre le projet légal ? Rien n’est moins sûr. Même si le dépôt ne contient plus directement de code protégé, Spotify peut encore invoquer les dispositions anti-contournement du DMCA, qui sanctionnent les outils facilitant l’accès illégal à du contenu protégé.
En attendant, EeveeSpotify Reborn est déjà en ligne, de retour sur GitHub, et repris par une centaine de développeurs. La popularité de ces outils montre qu’une partie des utilisateurs est toujours prête à contourner les limites imposées par les plateformes.
Malgré son statut de géant du streaming avec près de 700 millions d’utilisateurs actifs, Spotify reste confronté à certaines formes de piratage. Là où hier, on téléchargeait des MP3 sur The Pirate Bay, certains cherchent aujourd’hui à détourner l’application officielle. Néanmoins, force est de constater que le téléchargement illégal de musiques a nettement été réduit depuis l'arrivée des plateformes de streaming.
