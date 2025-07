De plus en plus de personnes écoutent Spotify. Qu'elles paient pour le service, ou bien qu'elles l'utilisent gratuitement. Durant la présentation des résultats de la société suédoise pour le deuxième trimestre 2025, on a ainsi appris que le nombre total d'utilisateurs de Spotify a crû de 11% sur un an durant cette période, à 696 millions de personnes.

Du côté des abonnements payants, là aussi, Spotify a de quoi se réjouir. Le nombre de souscriptions payantes a augmenté de 12%, pour s'établir à 276 millions. « Les gens viennent sur Spotify et y restent. En évoluant constamment, nous créons de plus en plus de valeur pour les près de 700 millions de personnes qui utilisent notre plateforme » s'est réjoui le PDG, Daniel Ek.