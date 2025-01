Ce n'est pas la première fois que Spotify doit rappeler l'ampleur de sa participation aux revenus mondiaux du streaming. Faisant face à des rumeurs persistantes et à la colère de nombreux artistes, la société a déclaré que « plus de 10 000 artistes gagnaient plus de 100 000 dollars par an grâce aux revenus du streaming. En 2014, plus de 10 000 artistes gagnaient plus de 10 000 dollars par an. »