Spotify est loin derrière la concurrence. Avec seulement 3 USD pour 1 000 streams, le service paye deux fois moins qu'Apple Music, et presque trois fois moins qu'Amazon Music. Sa popularité, la diversité géographique de ses utilisateurs, sa dépendance aux offres gratuites et promotionnelles et le Discovery Mode sont les raisons évoquées pour expliquer ces faibles revenus.

Les artistes qui acceptent d'intégrer le programme Discovery Mode gagnent en visibilité et sont mieux mis en avant par l'algorithme, en concession d'une baisse de 30 % des gains générés.

Spotify est aussi plus international que les autres services. Les utilisateurs aux États-Unis engendrant des revenus plus élevés que dans la majorité des autres pays, la moyenne de Spotify s'en retrouve d'autant plus impactée.