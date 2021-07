Streaming : Spotify toujours en tête, mais deux gros acteurs grappillent des parts de plus en plus importantes

La force de frappe portant plus facilement le succès, ce sont quatre immenses acteurs de l'Internet en général qui ont le plus grappillé de parts. Encore assez anecdotique il y a un an, YouTube Music a ainsi progressé de 60 % sur cette période, pour atteindre les 8 % de parts de marché. Le géant chinois Tencent profite quant à lui de son implémentation sur de nouveaux marchés pour augmenter son nombre d'abonnés de 40 %, à 13 % de l'ensemble des abonnés. Notons tout de même que Spotify possède une partie des parts de Tencent Music, via un rapprochement entre les deux entités.