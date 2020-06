Deezer domine le marché français du streaming musical sur un an, Spotify roi du monde

Deezer ne domine pas que les recherches en France, mais est aussi maître du trafic. Le service a enregistré 7,66 millions de visites mensuelles en moyenne entre mai 2019 et mai 2020. Cette fois, la bataille est plus serrée avec Spotify (7,48 millions de visites) et SoundCloud (7,36 millions), YouTube étant loin du podium avec 1,25 million de visites. Napster (509 119), Qobuz (39 533), Amazon (33 933) et Tidal (27 650) ont un public encore plus resserré.