Pour Qobuz, le MP3 n'a plus raison d'être

Désormais, l'abonnement Qobuz s'articule autour de deux offres, à savoir le streaming Hi-Fi en qualité CD en FLAC 16-bit/44,1 kHz (à 19,99€/mois) et l'offre Studio Hi-Res Audio en FLAC 24-bit/192 kHz, à 24,99€/mois.

Denis Thébaud, Président-directeur général de Qobuz, explique : « Nous militons pour une musique non compressée, qui respecte l’œuvre et son artiste, et pour un modèle de consommation musical qui assure une juste rémunération des artistes et des ayants droit. Aimer la musique, c’est aussi et surtout aimer celles et ceux qui la font ».