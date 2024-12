Après ce succès, Kate Nash a continué sa carrière de manière plus discrète, en produisant cinq albums, dont le dernier est sorti en 2024. La chanteuse souhaite partager sa musique avec ses fans et aller à la rencontre de son public, mais une tournée coûte cher, en incluant la location des salles, l'hébergement, ou encore la restauration, et il lui est aujourd'hui impossible de traverser le Royaume-Uni pour jouer ses titres.

Kate Nash a donc trouvé une solution singulière et assez déroutante : s'inscrire sur OnlyFans, la plateforme où de nombreux influenceurs partagent des contenus pour adultes contre un abonnement mensuel de quelques euros. Cette campagne est baptisée par l'intéressée le Butts for Tour Buses. Kate Nash ne s'est pas lancée pour autant dans le porno, et les abonnés indiquent que les photos postées par la chanteuse sont plus suggestives qu'explicites. L'argent récolté avec OnlyFans ira notamment dans l'organisation de cette tournée et couvrira une partie des frais.

« Donc, ce Noël, je demande que vous achetiez soit un morceau de ma marchandise, soit mon cul sur mon nouveau compte ONLYFANS katenyash87 pour me soutenir en payant de bons salaires et en organisant un spectacle de haute qualité, car je ne sacrifierai ni l'une ni l'autre de ces choses. (Pas besoin de diffuser ma musique, ça va aller pour 0,003 centime par diffusion, merci.) Pogue Mahone à tous ! », écrit-elle d'ailleurs dans son post.