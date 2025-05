Sans surprise, le football reste la discipline la plus touchée par le piratage. 44 % des Français en regardent, et 12 % de ces spectateurs le font illégalement. La Ligue 1 et la Ligue des Champions figurent en tête des compétitions les plus consommées illicitement, suivies par les grands championnats étrangers comme la Serie A italienne (14 % de public illicite), la Bundesliga allemande (13 %) ou la Premier League anglaise (12 %).



À noter que d'autres sports comme le tennis (notamment l’Open d’Australie ou les Masters 1000) et le rugby (Top 14) sont également concernés, bien que dans une moindre mesure.