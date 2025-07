Malgré les efforts revendiqués d’Apple pour sécuriser sa boutique en ligne, une nouvelle brèche vient de faire son apparition sur l'App Store. Une application apparemment inoffensive, présentée comme un simple jeu de mots mêlés, permet en réalité d’accéder à des contenus issus de plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+ ou encore Apple TV+. Ce scénario n’est pas inédit : à plusieurs reprises l'année dernière, des applications de streaming pirate avaient déjà réussi à passer en toute discrétion à travers les mailles de protection d'Apple. Une chose est sûre : le mode opératoire semble désormais bien rôdé.

Derrière des graphismes sommaires et un gameplay basique, l’application du jour dissimule un service de streaming illégal accessible via un code secret. Ce dernier, facilement trouvable sur les réseaux sociaux, s’insère dans un champ de texte intégré à l’app, déclenchant aussitôt l’accès à un catalogue de films et séries normalement payants. Avant de pouvoir visionner une vidéo, l’utilisateur doit visionner de la publicité, à la manière de certaines plateformes d'abonnements bien connues, à la différence que les ayants droit ne sont ici pas rémunérés.