Les équipes de Lookout Threat Lab ont identifié un logiciel espion baptisé KoSpy, actif depuis mars 2022 et toujours en circulation. Dissimulé derrière des applications mobiles en apparence anodines, il s’est infiltré sur le Google Play Store par le biais de cinq utilitaires aux noms génériques, dont trois en anglais – File Manager, Kakao Security et Software Update Utility – et deux en coréen. Pour parfaire l’illusion, ces applis fonctionnaient correctement, affichant interface et options attendues d’un gestionnaire de fichiers, d'un antivirus ou d’un module de mises à jour.