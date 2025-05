Depuis 2019, Apple a empêché plus de 9 milliards de dollars de transactions frauduleuses sur l’App Store. Rien que pour l'année dernière, ce chiffre est supérieur à 2 milliards. La firme de Tim Cook a développé une infrastructure antifraude qui cible aussi bien les comptes des développeurs que ceux des utilisateurs. En 2024, plus de 146 000 comptes développeurs ont été supprimés pour suspicion de fraude, et 139 000 demandes d’enregistrement ont été rejetées avant même la soumission d’applications. Côté utilisateurs, Apple a refusé la création de plus de 711 millions de comptes et désactivé près de 129 millions d'identifiants clients jugés à risque.

La sécurisation des paiements repose pour sa part sur plusieurs couches techniques. Lorsqu’un paiement est initié via Apple Pay, les données de transaction sont chiffrées sur l’appareil. Elles sont ensuite transmises aux serveurs Apple puis à nouveau cryptées avec une clé spécifique au marchand avant d’être transmises à ce dernier. Apple explique que de cette manière, les informations sensibles ne sont jamais accessibles en clair, ni par le marchand, ni par Apple. La société ajoute que l’utilisation de la biométrie (Face ID, Touch ID) et la tokenisation — pour substituer un identifiant unique aux données de la carte bancaire — limitent les risques d’usurpation et de fuite de données.

Au-delà de la mise en place de l'App Tracking Transparency, informant l’utilisateur des types de données collectées par chaque app, Apple lutte également contre la distribution de logiciels malveillants via des boutiques pirates. En 2024, plus de 10 000 applications illégitimes ont été bloquées, protégeant ainsi les utilisateurs contre les clones, malwares et autres applications à risque.