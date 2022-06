Apple vous a fait économiser 1,5 milliard de dollar en 2021, heureux ?

« Grâce aux efforts d'Apple, l'App Store reste un endroit sûr et fiable où les utilisateurs peuvent trouver et télécharger des applications, et où les développeurs peuvent faire ce qu'ils font le mieux : créer », indique Apple dans son communiqué. « Afin de garantir le maintien de cet écosystème de confiance pour les années à venir, Apple poursuivra ses efforts pour détecter les activités et les comptes frauduleux et prévenir les délits financiers », poursuit le groupe.