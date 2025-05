En attendant, Apple ronge son frein : la société a fait appel de la décision des juges et a notamment bloqué Fortnite sur iOS il y a quelques jours. Sous la pression des juges, le jeu a cependant fait son grand retour dans l'App Store US. La marque à la pomme a aussi demandé la permission de remettre en place son ancienne politique le temps de l'appel, mais la justice ne lui a pas donné gain de cause.