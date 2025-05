Cette décision fait suite à l'accusation d'une juge fédérale d’Oakland (Californie) formulée le 30 août dernier contre Apple. Elle avait critiqué la firme américaine pour ne pas avoir appliqué une décision juridique en date de 2021 et qui enjoignait Apple de laisser les utilisateurs accéder à des magasins alternatifs.

Cette décision de laisser Fortnite finalement directement téléchargeable à partir de l'App Store aux États-Unis serait-elle le début d'une nouvelle politique menée par la plus grande entreprise du monde ? Et si c'était le cas, on peut alors imaginer que le géant américain puisse devenir plus coulant sur le Vieux Continent, et envisage à terme de prendre la même mesure chez nous. Ce qui permettrait d'avoir Fortnite à nouveau sur l'App Store en France.