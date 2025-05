Y aura-t-il une fin dans la bataille que se mènent Apple et Epic Games ? On a bien l'impression que non, quand on apprend cette nouvelle. Le studio de jeu vidéo vient en effet d'annoncer que son jeu Fortnite était à nouveau indisponible pour le téléchargement sur iOS au sein de son magasin d'applications alternatif, l'Epic Games Store.

« Apple a bloqué notre soumission pour Fortnite et nous ne pouvons donc pas la publier sur l'App Store américain ou sur l'Epic Games Store pour iOS dans l'Union européenne » a expliqué l'entreprise dans un message sur X.