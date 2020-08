Fortnite : la saison 4 ne sera pas disponible pour les joueurs iOS et MacOS

Un moyen pour lui de proposer des V-Bucks (monnaie virtuelle) moins chers aux utilisateurs. Dans la foulée, le géant de Mountain View et le groupe dirigé par Tim Cook retirent le jeu de leur boutique d’applications, entraînant une plainte déposée par Epic Games. En clair : tout était bien rodé et préparé du côté du studio américain. Plusieurs grands acteurs comme Spotify, Tinder, ProntonMail et d'autres grands médias ont aussi rallié la cause d’Epic.