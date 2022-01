Microsoft témoigne contre Apple dans son procès l'opposant à Epic Games

En septembre dernier, le verdict tombait pour Apple et Epic Games , et les deux parties pouvaient s'estimer lésées. Epic a fait appel dans la foulée et la machine judiciaire s'est alors relancée. L'éditeur de jeux vidéo compte bien faire entendre sa voix et convaincre la justice qu'Apple ne respecte pas les règles antitrust en vigueur.

Pour les besoins de la suite du procès, plusieurs amicus curiae ont rédigé des rapports. Les amicus curiae sont un terme légal désignant les personnes ou organismes qui ne sont pas directement concernés par les aboutissants d'une affaire judiciaire, mais qui offrent au tribunal des documents et des avis qui sont en rapport. Il s'agit souvent de protéger par procuration ses propres intérêts.