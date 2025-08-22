Le coup d'envoi de la Ligue 1 a été donné, et après la première journée de championnat, Ligue1+ comptait déjà plus de 600 000 abonnés payants. Une excellente nouvelle pour les clubs et pour la chaîne, portée par LFP Media. Cette dernière est d'ailleurs accessible un peu partout, des opérateurs télécoms à certains services de streaming. Voyons comment et à quel prix on peut y accéder.