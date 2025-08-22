Le diffuseur de la Ligue 1 cette saison s'appelle Ligue1+, une chaîne bâtie par les instances du football français mais distribuée par de nombreux services et opérateurs. Suivez le guide pour vous abonner proprement.
Le coup d'envoi de la Ligue 1 a été donné, et après la première journée de championnat, Ligue1+ comptait déjà plus de 600 000 abonnés payants. Une excellente nouvelle pour les clubs et pour la chaîne, portée par LFP Media. Cette dernière est d'ailleurs accessible un peu partout, des opérateurs télécoms à certains services de streaming. Voyons comment et à quel prix on peut y accéder.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Il y a d'abord Ligue1+ depuis le site et l'application Ligue1+
Depuis le site officiel de la chaîne Ligue1+, il est possible de directement s'abonner à l'aide du bouton « Découvrir ». Il faut ensuite s'inscrire en indiquant son club préféré, puis en choisissant sa formule. L'abonnement, comme tous les autres proposés d'ailleurs via Ligue1+, propose un accès à 8 des 9 matchs du championnat, puisque la rencontre du samedi 17h est chaque week-end diffusée par beIN SPORTS.
Combien ça coûte Ligue1+ depuis le site de Ligue1+ ?
Voici les six formules d'abonnement que propose la plateforme Ligue1+ depuis son propre site :
Au moment où nous écrivons ces lignes, Ligue1+ propose sa chaîne à 9,99 euros/mois pendant trois mois, avant de basculer à 14,99 euros/mois pour deux connexions. Attention, cette offre promotionnelle n'est valable qu'en cas d'engagement de 12 mois.
Vous pouvez ensuite jouir de votre abonnement Ligue1+ depuis un ordinateur (PC et Mac). Le site web est disponible depuis tous les navigateurs, à savoir Chrome, Firefox, Safari, Edge, Chromecast et Internet Explorer 11+. L'application mobile fonctionne sous Android et iOS.
S'abonner à Ligue1+ depuis son opérateur (fournisseur d'accès à Internet)
Chaque opérateur propose, sans surprise, de s'abonner à Ligue1+. Ils sont, autrement dit, tous distributeurs de la chaîne. Celle-ci est à retrouver sur les box internet Orange (canal 53 en Métropole ; 62 dans les DOM), Bouygues Telecom (canal 57), SFR (canal 118) et Free (canal 37). Il est évidemment possible de souscrire depuis le site internet de son opérateur directement, ou depuis son téléviseur, via sa box internet.
Combien ça coûte Ligue1+ depuis son opérateur ?
Voici les deux formules d'abonnement à Ligue1+ que les opérateurs proposent, en notant au passage qu'Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom proposent exactement les mêmes, il n'y a pas de jaloux.
Comme le site/l'application direct(e) du diffuseur, Ligue1+ est en ce moment proposé au tarif promotionnel de 9,99 euros/mois les trois premiers mois.
Ligue1+ depuis Amazon Prime Video, LA meilleure offre au lancement
Nous l'avons remarqué au tout début de la saison sur Clubic, Amazon Prime Video est le service qui propose la formule de Ligue1+ la moins coûteuse aux utilisateurs. Ou plutôt, devrais-je dire, qui « proposait » la formule la moins coûteuse. La plateforme vient de se faire doubler. Rendez-vous dans la dernière partie de l'article.
Combien ça coûte Ligue1+ depuis Amazon Prime Video ?
Chaque mois, via un abonnement annuel, Prime Video facture 12,99 euros la chaîne, qui ne coûte donc au terme de la première année que 155,88 euros à l'utilisateur. L'abonné qui passe par une offre dont nous avons pu parler jusqu'à maintenant paiera, sur une année complète, 164,88 euros. En passant donc par Prime Video, vous pouvez économiser 9 euros sur votre année d'abonnement.
Et les autres ? DAZN, RMC Sport, et l'excellente surprise Molotov !
Commençons tout de suite par Molotov, qui mérite les honneurs. Depuis la plateforme française-américaine, vous trouverez la meilleure offre de cette fin août 2025, à seulement 12,49 euros/par mois, si vous optez pour l'abonnement annuel. Sur une année, vous ne payez donc que 149,99 euros, soit -5,89 euros par rapport à l'offre de Prime Video, et -14,89 euros par rapport aux autres.
RMC Sport distribue aussi Ligue1+, mais en couplant la chaîne du championnat à sa plateforme RMC Sport, pour un tarif de 15 euros par mois pendant un an, puis de 19 euros/mois au-delà.
Enfin, DAZN n'a pas complètement coupé les ponts avec la LFP, puisque le service britannique propose Ligue1+. Côté tarif, DAZN propose au public le même tarif que les opérateurs télécoms et que Ligue1+ directement, autrement dit 9,99 euros/mois pendant 3 mois, puis 14,99 euros/mois le reste de l'année pour un abonnement annuel.