Juristes et associations pointent du doigt la responsabilité d'hébergeur. La loi française et le règlement européen sur les services numériques (DSA) imposent aux plateformes de retirer les contenus illicites, notamment ceux portant atteinte à la dignité humaine. Les vidéos diffusées sur la chaîne de Pormanove tombaient clairement dans cette catégorie.

Les faits étaient pourtant documentés depuis fin 2024. Mediapart avait publié une enquête détaillant les humiliations répétées subies par Pormanove et un autre participant handicapé. Le parquet de Nice avait alors ouvert une enquête pour violences, incitation à la haine et diffusion de contenus illégaux. Malgré ces signalements, Kick a continué de mettre en avant les streams en question. La chaîne de Pormanove avait même été brièvement suspendue avant de réapparaître dans les recommandations.

La Ligue des droits de l'homme a également saisi l'Arcom en février, dénonçant la modération jugée insuffisante du site. L'association rappelait que « la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle ». Dans son rapport de transparence, Kick indiquait que seulement 3,42 % des signalements d'utilisateurs débouchaient sur une suppression de contenu, contre environ 16 % chez Twitch.

Kick prétendait que les streameurs devaient respecter la loi de leur pays et que toute violation pouvait entraîner une exclusion. Mais le cas Pormanove prouve que la plateforme n'a jamais vraiment appliqué cette règle. La chaîne figurait parmi les plus populaires de Kick en France, au point d'être utilisée par l'antenne francophone pour vendre des produits dérivés. L'entreprise a supprimé ces messages après la mort du streameur.